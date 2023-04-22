أسوشيتد برس: تفاصيل اشتباكات السودان مشابهة لما حدث في ليبيا

الوطن| رصد

وصفت وكالة أسوشيتد برس الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنها مشابهة لصراعات عصفت ببلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل ليبيا.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مختص بالشأن السوداني قوله إن الصراع في جولته الأولى هو بمثابة حرب أهلية.

وتصاعدت مخاوف الليبيين من تداعيات الصراع المسلح في السودان، على جنوب البلاد، فيما حذر بعض السياسيين والخبراء الأمنيين من اختراق الحدود الجنوبية، كما نبّه آخرون إلى ضرورة التخلص من ظاهرة الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى انعكاس ما يجري في الخرطوم على ملف ترحيل «المرتزقة» إلى دولهم.