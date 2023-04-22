المبروك يدعو دار الإفتاء إلى عدم تخطئة المسلمين في عيدهم الذي قام بناء على اجتهاد “معتبر”

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دعا عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونيس المبروك علماء دار الإفتاء إلى عدم التورط في تصعيد الأمر، وتخطئة المسلمين في عيدهم الذي قام بناء على اجتهاد “معتبر” شرعاٌ.

وأضاف المبروك في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هذا لايخدم استقرار “مؤسسة” الإفتاء التي هي لكل الليبيين، بل قد يسهم في إضعاف الثقة في منهجية الفتوى عند القائمين عليها”.

وتابع عضو الاتحاد :”تقبلوا الكلام الصريح من أخ صادق في نصحه، يكن لكم حباً وتقديرا لجهودكم، وحريص على استقرار المؤسسة كي تستمر في رسالتها”.

وختم المبروك منشوره :”احذروا من التعبئة التي يمارسها بعض المتسرعين بحجج لاتثبت عند محك النقاش المتجرد”.