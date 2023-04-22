“بعيو: ليبيا لن تنقسم رغم محاولات “الإخوان” الغاشمة

الوطن|رصد

قلل الكاتب الصحفي محمد بعيو من أهمية الخطوات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وذلك بعد أن أفتى المفتي المعزول الصادق الغرياني بأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن غدًا السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مخالفاً أغلب الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أن ليبيا لن تنقسم رغم محاولاتهم التي وصفها بالغاشمة.

وكتب بعيو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “رغم فتنتهم المدبرة ورغم منعهم صلاة العيد بالقوة الغاشمة، ورغم تهديدهم للمجلس الأعلى للقضاء، فإن كيدهم سيرتد بإذن الله إلى نحورهم”.

وأضاف الكاتب الصحفي “ليبيا لن تنقسم وسيتحطم معبد كهنة المفتنين وتكون العاقبة للمتقين الراسخين“، متابعًا:” ذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده وذلك حق اليقين“.