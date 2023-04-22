«مالية الدبيبة»: إنفاق حكومتنا بلغ 18 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري

نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تقريرها عن الإيرادات والإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، والذي أوضحت فيه أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 26.1 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق 18.1 مليار دينار، أي بفائض تجاوز 8 مليارات دينار.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 26 مليارا و131 مليون دينار؛ أكثر من 97% منها جاءت من الإيرادات النفطية بقيمة 25.5 مليارا، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى 512 مليون دينار، إضافة إلى 117 مليونا بواقي من سنوات سابقة.

وأوضح التقرير، أن الإنفاق الحكومي نفس الفترة بلغ 18 مليارا و113 مليون دينار، منها 13.2 مليار دينار على المرتبات، و3.2 مليارا على باب الدعم، إضافة إلى 904 مليون دينار للنفقات التسييرية ومبلغ 750 مليونا على باب التنمية.