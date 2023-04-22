السفير الليبي في السودان يعلن إجلاء 83 شخص من الجالية الليبية

العنوان – السودان

أعلن سفير ليبيا لدى السودان عبدالرحيم بومريز نجاح عملية إجلاء أغلب العالقين من أفراد الجالية الليبية المتواجدة بالخرطوم وعددهم (83) شخص.

وأكد بومريز في بيان نشر على حساب السفارة في “فيسبوك” أن الجالية الليبية تتمثل في موظفي البعثة وأسرهم، والطلبة، وموظفي شركة الخطوط الأفريقية، وموظفي مصرف الساحل والصحراء.

وذكر السفير الليبي أن الجالية الليبية وصلت خلال ساعات فجر اليوم الأول من عيد الفطر المبارك إلى مدينة ( بورتسودان ) الآمنة في انتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب.

وأشار بومريز إلى أنه لم يتبقى إلا عدد قليل جداً في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ونعمل حالياً على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

وأعلنت قوات الدعم السريع اليوم الجمعة، استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود اجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.

وأكدت القوات عبر حسابها على “تويتر” أن استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان.

واشارت إلى أن فتح المطارات جاء تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.