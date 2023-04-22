المركز الوطني للصحة الحيوانية: خطة لإنشاء محاجر بعدد من الموانئ

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اجتمع عدد من موردي الأضاحي مع لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومدير إدارة الرقابة على المصارف ومستشار المحافظ بمصرف ليبيا المركزي.

وتناول الاجتماع التسهيلات المطلوبة للموردين من قبل المصارف التجارية والتي تساهم في دعم الموردين، لتوفير كميات مناسبة لتغطية احتياجات عيد الأضحى المبارك .

وناقش المجتمعون الإجراءات المتخذة من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية بشأن الساحات المفتوحة للتوريد وإمكانية فتح ساحات جديدة بشرط ضمان توفر الاشتراطات الصحية المعتمدة دوليا.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية للبدء في إنشاء محاجر بعدد من الموانئ، وتوريد سلخانات تساهم في فتح ساحات عديدة وضمان صحة ما يتم توريده