نفطر ونصوم على قرار السعودية..الدباشي يعلق على البلبلة واللغط بشأن موعد عيد الفطر

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علق مبعوث ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على ماشهدته ليبيا بخصوص رؤية هلال شوال وإعلان يوم عبد الفطر بين الجمعة والسبت.

قال الدباشي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك ” :”في غياب سلطة تتقي الله فينا ليس أمامنا إلا الصيام والإفطار على قرار بلد الحرمين الشريفين”.

وشهدت ليبيا انقساما بشأن موعد عيد الفطر المبارك، بسبب تعارض بين الهيئة العامة للأوقاف، ودار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، حول رؤية هلال شهر شوال.

وأحدثت فتوى الغرياني في ليبيا بلبلة ولغط، بشأن تحديد موقف البلاد من موعد عيد الفطر. حيث أخذت مدن شرق ليبيا برأي الهيئة العامة للأوقاف، بأن الجمعة هو أول أيام العيد، تمسكت بعض مناطق غربها برأي دار الإفتاء التي أصرت على أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، غير أن هذا التعارض لم يمنع مساجد في العزيزية، والهضبة وعين زارة بطرابلس من إقامة صلاة العيد.

وفور إعلان دار الإفتاء، موقفها من رؤية الهلال، سارع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالقول إنه “بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن الجمعة هو المتمم لرمضان، لنستقبل بعده عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين”.