مهاجمًا معارضي الغرياني.. اللافي: سنعد تقريرًا عن التضليل في تغطية تحري الهلال

أصدر وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة المنتهية وليد اللافي، تعليمات بإعداد تقرير سريع عما أسماها “الأخطاء المهنية والأخبار المضللة” لوسائل الإعلام في تغطيتها لحدث الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال.

وكانت الحكومة المنتهية قد أعلنت أن عيد الفطر سيكون غداً السبت الموافق للـ22 من إبريل الحالي، وأن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وذلك بناء على فتوى دار الإفتاء ورئيسها المعزول الصادق الغرياني، المقرب من الدبيبة، رغم ثبوت رؤية هلال شوال أمس الخميس في مناطق عدة من الدولة الليبية، ما تسبب بانقسام ليبيا بين موعدين للعيد.