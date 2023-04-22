محمد إسماعيل ومنسق قيادات الغرياني يشرفان على تجهيزات صلاة العيد

أشرف مدير شركة الخدمات العامة طرابلس، محمد إسماعيل، رفقة منسق قيادات المفتي المعزول الصادق الغرياني، عبدالحكيم الحامي، في “ميادين الثورة” على تجهيزات صلاة العيد في الميدان يوم السبت الموافق (2 شوال ثاني أيام العيد) في شرق وجنوب ليبيا ودول الجوار الستة وباقي دول العالم.

وكان المفتي المعزول صادق الغرياني، قد أفتى بأن أمس الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مخالفاً أغلب الدول العربية والإسلامية.

ووجه المفتي المعزول “الصادق الغرياني” التهنئة للشعب الليبي عبر منصة “فيسبوك”، قائلاً:” كل عام وأنتم بألف خير، دون التعليق على الفتنة الذي أحدثها بين الليبيين”.