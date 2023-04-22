السيطرة على حريق سيارة بمحطة وقود في أجدابيا (صور)

الوطن| رصد

سيطرت وحدة إطفاء هيئة السلامة الوطنية قسم أجدابيا على حريق نشب في سيارة أحد المواطنين أثناء التزود بالوقود في المحطة الواقعة جنوب المدينة.

وأشار رئيس هيئة السلامة الوطنية قسم أجدابيا المقدم ربيع بوخرم المغربي إلى السيطرة على حريق نشب في سيارة أحد المواطنين، وذلك في مهمة بقيادة ضابط عبد الجليل محمد عبد الجليل وبمساندة وحدة الطوارئ.

ولم يسفر الحريق عن أضرار بشرية، فيما كانت الأضرار مادية فقط في المحطة، وفق المغربي.

وطالب المقدم ربيع بوخرم المغربي، سائقي السيارات وأصحاب محطات الوقود ومختلف المناشط التجارية ضرورة وضع أدوات السلامة حماية لأنفسهم من أي مكروه.