إيطاليا: تضاعف موجات الهجرة من ليبيا وتونس

الوطن| رصد

تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا، والتي زادت بنسبة 100% من تونس على وجه الخصوص، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الإيطالية، إنه لسوء الحظ، وصلوا جميعًا إلى إيطاليا، بينما لم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً كافياً معنا حتى الآن، إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية هذا هو السبب في أننا حاولنا تشديد القواعد الخاصة بالهجرة. وأعرب عن الأمل في تحرك مالي من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس في مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الإثنين المقبل.

ومنتصف أبريل، قالت الشرطة الإيطالية إن أكبر معدل لتدفق الهجرة خلال عام 2022 وصل من ليبيا بـ53.310 ألف متسلل تليها تونس بـ 32.371 ألف مهاجر.

وأشارت إدارة الشرطة في تقرير نُشر الأربعاء بمناسبة الاحتفال بمرور 171 عاماً على تأسيسها، إلى تزايد وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.