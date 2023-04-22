سهيل الغرياني: تلقينا 50 ألف طلب فتوى في رمضان

عبر سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، عن فرحته بتلقي الدار التي يقودها والده 50 ألف فتوى في شهر رمضان المبارك، مؤكدا إلى أن أكثر الدول التي زارت موقع الدار على شبكة الإنترنت ليبيا ومصر والسعودية.

وقال “الغرياني”، في منشور له بفيسبوك، “الحمد لله أن هيأ لبلادنا مكانا يرفع تلبيس وتشغيب المشغبين، ويلجأ إليه الناس في أحكام دينهم الذي هو أعز شيء على الإنسان”.

وأضاف “فالله تعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا ليتعبده لا ليعيش كالحيوان يأكل ويمرح بلا ضوابط تضبطه وشرع يحكمه”، مردفا “الحمد لله وكفى مجموع الاستفتاءات المتوجهة للدار في شهر رمضان قارب 50 ألف استفتاء، وترتيب الدول الأكثر زيارة للاطلاع على فتاوى الدار ليبيا فمصر ثم السعودية”.