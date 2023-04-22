سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا تهنئان الليبيين بعيد الفطر

هنأت السفارتان الأمريكية والفرنسية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بالنيابة عن سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، نتمنى لجميع المسلمين في ليبيا وحول العالم عيد فطر سعيد”.

وأضافت السفارة الأمريكية: “تجمع هذه المناسبة الخاصة المجتمعات معًا للاحتفال بالقيم العالمية للتعاطف والتسامح”.

وهنأ السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الجمعة، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر موقع التدوينات “تويتر”: “يتمنى لكم السفير مصطفى مهراج وفريق السفارة الفرنسية عيد فطر مبارك.. وكل عام وأنتم بخير”.

وأدّى ليبيون في بعض المدن صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن غداً السبت هو أول أيام العيد، وأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان.