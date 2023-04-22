بن عيسى: الغرياني حوّل طرابلس لجزيرة منعزلة ومنفردة

الوطن| رصد

عم الغضب بين الليبيين تجاه المفتي المعزول الصادق الغرياني بعد إعلانه اليوم السبت أول أيام عيد الفطر، لكونه وضع البلاد في انقسام ديني، إضافة للانقسام السياسي الذي يغذيه بشكل دائم عبر فتاويه المثيرة للجدل التي يطلقها.

وما فعله الغرياني وفق تعليقات الليبيين لم يقسم ليبيا وحدها، بل إنه فعل بما يخالف إجماع الأمة الإسلامية التي أعلنت في غالبية أقطارها أن يوم الخميس متمم لشهر رمضان المبارك وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وكتب الإعلامي الليبي فتحي بن عيسى عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “دول طوق طرابلس معيدين.. صارت طرابلس جزيرة منعزلة منفردة بالصيام خلافا لتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر ومصر وشرق ليبيا وجنوبها، وتركيا”.

وأضاف بن عيسى وهو من سكان طرابلس: “كل هذه الدول بعلمائها وهيأتها على ضلالة في شرع مفتي طرابلس الذي خالف منهجه عندما أقر في حال تعذر الرؤية في ليبيا بالأخذ بثبوتها في دول الطوق.. يمكن مراجعة بياناته السابقة في ذات المسألة”.