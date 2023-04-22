الفاضلي: أشهد أن دار الإفتاء بها كوكبة من الشيوخ والعلماء 

قال فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي، إن دار الإفتاء تتمتع بثقة الناس، لأنها مؤسسة علمية تعتمد على قال الله، وقال رسوله، وفق تعبيره.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “لم اسمع أن علمائها أنحازوا يوماً لظالم، موفرة للمواطن سبل التواصل الميسر مع الدار، وفي خدمة الناس دون كلل وملل، وعلى مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة.”

وتابع قائلًا: “لم أسمع أحد من علمائها أو المنتمين إليها من شيوخ أو طلبة علم، يسب أو يشتم أو يضلل، وعلى رأسها كوكبة من علماء وشيوخ لا يخشون في الله لومة لائم. فلا مجاملة لحاكم أو أمير أو ولي أمر أو فقير أو غني أو سياسي أو مسكين. الجميع سواسية تحت مبدأ “قال الله وقال رسوله.” منطلقهم: قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة: 140. وحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم َ”من كتمَ علمًاً ألجمَهُ اللَّهُ يومَ القيامةِ بلجامٍ من نارٍ.”

وواصل قائلًا: “لم أرى أحد من شيوخ الدار ممسكاً بعصا أو سيف أو سلاح ليفرض فتواه على البشر بالقوة أو التهديد، ويصفه بالضلال لأنه لم يتبع فتواهم. رأيت وسمعت وشاهدت علماء الدار وشيوخها يتجنبون ما من شأنه التفريق فقهياً بين أبناء المجتمع الواحد، وسمعتهم يتحدثون للمواطن بكل لين وأدب وموعظة حسنة واهتمام، وما شهدت إلا بما رأيت وسمعت، والله على ما أقول شهيد.” وفق تعبيره.