السفارة الأمريكية: نتمنى للمسلمين في ليبيا وحول العالم عيد فطر سعيد

هنأت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا المسلمين في ليبيا وحول العالم بعيد الفطر معربة عن تمنياتها لجميع المسلمين في ليبيا وحول العالم بعيد فطر سعيد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في السفارة الإمريكية ليزلي أوردمان إن عيد الفطر مناسبة مميزة بين المجتمعات للاحتفاء بالقيم العالمية التي تتمثل في التعاطف والرحمة والتسامح.

وأضاف نورلاند وأوردمان بحسب تغريدة لسفارة الولايات المدتحدة لدى ليبيا “مازلنا ملهمين لمواصلة السعي من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش في وئام على أساس إنسانيتنا المشتركة”.