أجواء متقلبة… حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 22 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 22 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس معتدل على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى الأجواء متقلبة اليوم على مناطق الشمال الشرقى

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب فى إثارة الأتربة على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-25)مْ على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي حتى مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 32)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية الى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة إ السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة- وهون.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الواحات مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-37)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:41)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:27).