على هدي الغرياني.. مفوضية الانتخابات تهنيء بعيد الفطر اليوم السبت

هنأت مفوضية الانتخابات برئاسة عماد السايح، الليبيين ممن عيَّدوا اليوم السبت عملاً بفتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، بحلول عيد الفطر.

قالت في بيان اليوم السبت: “تتقدم المفوضية إلى جميع الليبيين بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضافت: “في هذه المناسبة تجدد المفوضية العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.”