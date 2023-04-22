ليبيا الان

على هدي الغرياني.. مفوضية الانتخابات تهنيء بعيد الفطر اليوم السبت

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت مفوضية الانتخابات برئاسة عماد السايح، الليبيين ممن عيَّدوا اليوم السبت عملاً بفتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، بحلول عيد الفطر.

قالت في بيان اليوم السبت: “تتقدم المفوضية إلى جميع الليبيين بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضافت: “في هذه المناسبة تجدد المفوضية العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.”

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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