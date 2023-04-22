إيطاليا: وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة من ليبيا وتونس

تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا”، والتي “زادت بنسبة 100% من تونس” على وجه الخصوص.

وقال تاياني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الايطالية “لسوء الحظ، وصلوا جميعًا إلى إيطاليا”، بينما “لم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً كافياً معنا حتى الآن”، إلا “أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا” وأردف “هذا هو السبب في أننا حاولنا تشديد القواعد الخاصة بالهجرة” بحسب وكالة آكي.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن الأمل في “تحرك مالي من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس” في مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الاثنين المقبل.