طقس معتدل على مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر، أن يكون الطقس معتدلا على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى الأجواء متقلبة اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب فى إثارة الأتربة على بعض الأماكن، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-25)مْ على أغلب المناطق.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي حتى مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 32)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية الى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32- 37)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة- وهون.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الواحات مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-37)مْ.