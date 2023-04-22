الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، طقسا معتدلا على مناطق الشمال الغربي، اليوم السبت 22 إبريل 2023.

كما توقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم السبت، أن تبقى الأجواء متقلبة اليوم على مناطق الشمال الشرقى، وسماء قليلة السحب على أغلب المناطق.

في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (19-25) درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (25- 32) درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (32- 37) درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على غدامس والحمادة- وهون.

أما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة، السماء قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-37) درجة مئوية.