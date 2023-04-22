وفقا لفتوى الغرياني.. الدبيبة يصلي العيد في مسجد الغلبان بمصراتة

الوطن| رصد

أدى رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم السبت، في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة بمصراتة.

يأتي ذلك مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، في حين قالت الأولى إن أمس الجمعة هو أول أيام العيد، وأعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت هو أول أيام العيد، وأن أمس هو المتمم لشهر رمضان.

وغرد الدبيبة في وقت سابق من اليوم عبر تويتر» قائلا: “بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم”..

وأدت أغلب المدن الليبية أمس صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خرج مواطنون في بنغازي والعزيزية وسرت والمرج وعين زارة إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد.