“إيتاميل رادار”: رصد طائرة أمريكية في مهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا

أكدت تقارير إيطالية متخصصة، رصد طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل ليبيا، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطائرة غادرت هذا الصباح قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو للقيام بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا.

وذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، “أن هذا الصباح غادرت طائرة البحرية الأمريكية من طراز لوكهيد EP-3E “أريز “II (رقم التسجيل 159887) قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو للقيام بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا”.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن “هذا النوع من المهام أمر معتاد وقد تم رصد هذه الطائرة قبالة سواحل ليبيا في أوقات مختلفة في الماضي، وأن الطائرة هبطت في قاعدة خليج سودا حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا”.