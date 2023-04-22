بعيو: رغم فتنتهم المدبرة ومنعهم صلاة العيد بالقوة الغاشمة.. الإخوان لن ينجحوا في تقسيم ليبيا

العنوان-مصراتة

قلل الكاتب الصحفي الليبي، محمد بعيو، من أهمية الخطوات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وذلك بعد أن أفتى المفتي المعزول الصادق الغرياني بأن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مخالفاً أغلب الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أن ليبيا لن تنقسم رغم محاولاتهم التي وصفها بالغاشمة.

وقال بعيو: “رغم فتنتهم المدبرة ورغم منعهم صلاة العيد بالقوة الغاشمة، ورغم تهديدهم للمجلس الأعلى للقضاء، فإن كيدهم سيرتد بإذن الله إلى نحورهم”.

وأضاف بعيو: “ليبيا لن تنقسم وسيتحطم معبد كهنة المفتنين وتكون العاقبة للمتقين الراسخين”، وأردف بعيو قائلا:” ذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده وذلك حق اليقين”.

وشهدت ليبيا انقساما بشأن موعد عيد الفطر المبارك، بسبب تعارض بين الهيئة العامة للأوقاف، ودار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، حول رؤية هلال شهر شوال.

وأحدثت فتوى الغرياني في ليبيا بلبلة ولغط، بشأن تحديد موقف البلاد من موعد عيد الفطر. فبينما أخذت مدن شرق ليبيا برأي الهيئة العامة للأوقاف، بأن (الجمعة) هو أول أيام العيد، تمسكت بعض مناطق غربها برأي دار الإفتاء التي أصرت على أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، غير أن هذا التعارض لم يمنع مساجد في العزيزية، والهضبة وعين زارة بطرابلس من إقامة صلاة العيد.