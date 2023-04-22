ليبيا.. دبيبة يؤدي صلاة العيد بمسجد الغلبان في مصراتة

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة بمصراتة.

وجاء ذلك في ظل انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن أمس الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت هو أول أيام العيد، وأن أمس هو المتمم لشهر رمضان.

فوفقا لفتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، أعلن دبيبة مساء الخميس، أن الجمعة متمم لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء في طرابلس عن تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم”.