تسجيل زلزال على بعد 212 ميلا من سواحل طرابلس

الوطن| رصد

وقعت هزة أرضية، صباح اليوم السبت، بقوة 5.5 درجة في منطقة بالبحر المتوسط جنوب شرق مالطا، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة التي سجلت في الساعة 12:19 صباحا، وقعت على بعد 125 كيلومترا جنوب شرق العاصمة المالطية فاليتا، ونحو 230 كيلومترا شمال شرق العاصمة طرابلس.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي رصدت الهزة، إلى أنها وقعت على عمق 11.8 كيلومترا.

ونشرت جريدة “تايمز أو مالطا” تقريرا عن الهزة الأرضية على موقعها بالإنترنت، وقالت إن الهزة شعر بها “الناس في عدة أجزاء من مالطا في نحو الساعة 12:20 صباحًا، ما أثار موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى تقارير عن شعور سكان جزيرة صقلية الإيطالية بالهزة.

وعكست تعليقات بعض السكان عبر حساباتهم بموقع تويتر قوة الهزة، حيث علق أحد المقيمين بالجزيرة ويدعى ماكسوس: “كنت نائما وفجأة بدأ سريري يهتز لمدة 10 ثوان؛ كان هذا مخيفا”، بينما أكدت أغنيس إي فينيما إن الاهتزاز “كان ملحوظا جدا؛ لا أضرار بقدر ما أستطيع أن أقول هنا”. وعلق التركي كاجلايان: “هربت من الزلزال ولحق بي هنا في مالطا.”

وقال كولن فاسالو: “حسنا، كانت هذه هزة جيدة،” بينما أكد أدريان: “زلزال كبير في مالطا؛ شعرت بالاهتزاز في سريري الفندق كله اهتز مع هذا الزلزال”.