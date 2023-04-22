سفير فرنسا يهنئ الليبيين بعيد الفطر

أخبار ليبيا 24

هنأ السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، أمس الجمعة، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال السفير في تغريدة له عبر تويتر: “أتمنى لكم وفريق السفارة الفرنسية عيد فطر مبارك.. وكل عام وأنتم بخير”.

بمناسبة عيد الفطر الكريم أقدم أحر التهاني والتبريكات لكل الليبيات و الليبيون متمنيا للجميع الصحة والعافية و لليبيا 🇱🇾 الأمن و السلام و الرفاهية تحت مظلة انتخابات نزيهة آمنة و عادلة@AmbaFranceLibye @francediplo_AR pic.twitter.com/Ug63ZEnrzh — Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) April 21, 2023

واليوم السبت، قطعت القنوات القريبة من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، البث المباشر لصلاة عيد الفطر المبارك التي أقيمت، اليوم السبت، ثاني أيام العيد في الساحة الخضراء بطرابلس؛ وذلك عقب أن طغا على البث أصوات المناهضين للمفتي المعزول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمشاجرات بين المناهضين للمفتي المعزول والمواليين له في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس.

ومساء الخميس، أدلى عدد من المواطنين في بلديات مصراتة وأجدابيا والجفرة بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال أمام القضاء، بما يشير إلى أن الجمعة هو أول أيام العيد.

وكان قد أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني الخميس، أن الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وأوضحت دار الإفتاء أنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ يوم السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الإعلان بناء على التقارير المقدمة إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت الخميس أن يوم الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال ليلا.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق الخميس أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.