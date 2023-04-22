باعتبار اليوم أول أيامه.. مفوضية الانتخابات تهنئ الشعب الليبي بعيد الفطر

أصدرت مفوضية الانتخابات برئاسة عماد السايح، بيانا هنأت فيه الشعب الليبي، وذلك ضمن من هنأوا بالعيد اليوم السبت عملاً بفتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، بحلول عيد الفطر.

قالت في بيان اليوم السبت: “تتقدم المفوضية إلى جميع الليبيين بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضافت: “في هذه المناسبة تجدد المفوضية العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء”.