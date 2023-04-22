السايح يتبع الغرياني ويهنئ الليبيين اليوم بعيد الفطر 

الوطن| رصد

هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السايح، الليبيين ممن عيَّدوا اليوم السبت عملاً بفتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت المفوضية في منشور لها عبر الفيسبوك: “تتقدم المفوضية إلى جميع الليبيين بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضافت في منشورها، “وفي هذه المناسبة تجدد المفوضية العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء”.