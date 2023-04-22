تقرير إيطالي: رصد طائرة أمريكية في مهمة استطلاع قبالة ليبيا

الوطن| رصد

رصدت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل ليبيا، اليوم السبت، وفق ما أعلن موقع إيتاميل رادار الإيطالي.

وبحسب التقرير فقد غادرت الطائرة هذا الصباح قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو للقيام بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا.

وجاء فيه، “أن هذا الصباح غادرت طائرة البحرية الأمريكية من طراز لوكهيد EP-3E “أريز “II (رقم التسجيل 159887) قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو للقيام بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا”.

وبين الموقع أن هذا النوع من المهام أمر معتاد وقد تم رصد هذه الطائرة قبالة سواحل ليبيا في أوقات مختلفة في الماضي، وأن الطائرة هبطت في قاعدة خليج سودا حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا.