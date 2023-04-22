شركة الكهرباء: وصول قطع غيار إلى محطة الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول قطع غيار موردة من شركة أمريكية إلى محطة كهرباء الخمس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنه وصلت إلى مطار معيتيقة طائرة قادمة من الولايات المتحدة محملة بمعدات وقطع غيار موردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطة كهرباء الخمس.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى نقل المعدات مباشرة إلى محطة الخمس بعد أن تم استلامها وفحصها من قبل العاملين بدائرة الفحص والاستلام بمخازن الشركة الرئيسة .

ولفتت شركة الكهرباء إلى أنها تواصل جهود رفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة من خلال استكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في بعض المناطق دعماً للشبكة الكهربائية ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي.