السفارة الليبية في السودان: إجلاء 83 مواطنا إلى مدينة بورتسودان

قالت السفارة الليبية في السودان، إنه تم إجلاء 83 مواطنا ليبيا وأغلب العالقين من أفراد الجالية الليبية الموجودين بالخرطوم إلى مدينة بورتسودان الآمنة في انتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب.

وأضافت السفارة في بيان لها، أن الليبيين الذين جرى إجلاؤهم هم موظفو البعثة وأسرهم، والطلبة، وموظفو شركة الخطوط الأفريقية، وموظفو مصرف الساحل والصحراء.

وأضاف البيان: “لم يتبق سوى عدد قليل جدا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ونعمل حاليا على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة”.

ودخلت المعارك أسبوعها الثاني في السودان، وعادت أصوات إطلاق النار والانفجارات تُسمع صباح اليوم السبت في العاصمة السودانية، بعد تراجع في حدة القتال ليلا إثر الإعلان عن هدنة موقتة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تسببت المعارك خلال أسبوع في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.