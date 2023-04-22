ارتفاع ضحايا حادثة سيارة يقودها طفل في بنغازي

لفظ حامد إبراهيم عبدالعزيز، ابن قرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية بأسيوط المصرية، أحد مصابي حادث سير في بنغازي الليبية، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، عقب تدهور حالته الصحية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 7 وفيات من الشباب.

وتعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم الخميس الماضي، حيث تعرض 7 شباب من قرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية بمحافظة أسيوط بمصر، إلى حادث دهس سيارة دفع رباعي مسرعة يقودها طفل، أثناء تواجدهم بمدينة بنغازي بدولة ليبيا وهم ينتظرون إحدى السيارات لتقلهم إلى موقع عملهم.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بقرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط المصرية، هم حامد أحمد إبراهيم 18 عاما، وشقيقه الأصغر إبراهيم 17 عاما، وأحمد لملوم 21 عاما، ومحمود عبدالله صالح 22 عاما، وسالم مسلم عبدالعزيز 35 عاما، وصلاح مصطفى حسين، 21 عاما، وإصابة شخصا من نفس العائلة يدعى حامد إبراهيم عبدالعزيز 25 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم بمستشفى ملوي بمحافظة المنيا عقب تدهور حالته الصحية.

وتم تشييع جثامين الضحايا، صباح اليوم السبت، من مسقط رأسهم بقرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط بمصر، وسط انهيار الأهالي.