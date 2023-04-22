اللواء 444 قتال يضبط شخص أرتكب 7 وقائع في طرابلس

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية عن تمكّن مفرزةٌ من مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبِي من القبض على شخص متهم بالعديد من القضايا .

وتمكّنت مفرزةٌ من مفارزِالْجَيْشِ اللّيبِي من إلقاء القبض على المدعو: ( ع، ع ) والذي اعترف بسرقات سبعة منها “6” سيارات لمواطنين منها:

1} سيارة نوع “فيرنا” اللون “ذهبي” من منطقة غوط الشعال شارع “10” تم بيعها في منطقة مزدة.

2} سيارة نقل نوع “هونداي بورتر” اللون “أزرق” من منطقة غوط الشعال شارع “10” تم بيعها في منطقة مزدة.

3} سيارة نقل نوع “مازدا” اللون “أبيض” من منطقة غوط الشعال، شارع “10” تم بيعها في منطقة مزدة.

4} سيارة نوع “هونداي أكسنت” سنة الصنع “2007” اللون “أبيض” من أمام مستشفى الجلاء تم بيعها في منطقة مزدة.

5 } سيارة نوع “هونداي فيرنا” اللون “أبيض” من أمام المجمع الصحي غوط الشعال تم بيعها في منطقة مزدة.

6} تويوتا المُسمّاه “وحش” سنة الصنع “2002” من منطقة غوط الشعال شارع “10” تم بيعها في منطقة مزدة.

7} سرقة محتويات منزل في منطقة غوط الشعال شارع “10” مع شخص آخر يُدعى (ط، ع)..