مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة كراهية الإسلام

أخبار ليبيا 24

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، بوقف الهجمات المستفزة المتشددة على الدين الإسلامي بحجة حرية التعبير بعدد من الدول أمام مرأى ومسمع حكومات تلك الدول.

وقال السني، عبر تغريدة على تويتر، إن مكافحة ظاهرة كراهية الإسلام أو “إسلاموفوبيا”، مسؤولية جماعية، وما يقوم به بعض المتشددين لاستفزاز المسلمين بحجة حرية التعبير وأمام مرأى ومسمع دولهم كما حدث بحرقهم لنسخ من القرآن الكريم مؤخراً.

وأضاف، إن “على الدول المعنية العمل على ايقاف هذه الأفعال، وعدم الكيل بمكيالين في مفهوم حرية التعبير”. وقال السني: إن “هذه الأفعال تغذي العنف وتهدد السلم الاجتماعي، بل وتهدد السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف، أن “المستفيد منها هم أصحاب الفكر المتطرف والإرهابي والذين يدعمونهم، ويستخدمون هذه الأفعال لتبرير جرائمهم باسم الدين والاسلام منهم براء”.

وأكد السني، بإن الدين الإسلامي بعيد كل البعد عن الكراهية والتشدد والتطرف، وهو دين الرحمة والتسامح والتعايش والسلام.