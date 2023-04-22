آلاف الليبيين يؤدون صلاة عيد الفطر في طرابلس والدبيبة في مصراتة

أدى آلاف الليبيين، السبت، صلاة عيد الفطر في ميدان “الشهداء” وسط العاصمة الليبية طرابلس، وسط أجواء من الفرح.

ووفق مراسل الأناضول، اغتنم عدد من المواطنين أجواء فرحة العيد في ميدان “الشهداء” إلى الدعوة لأن تكون هذه الأيام مناسبة للتسامح والعفو وبناء مستقبل البلاد.

وشهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صلاة العيد في مسجد “الغلبان” بمدينة مصراتة (غرب)، وفق منصة “حكومتنا” الرسمية.

والجمعة، احتفلت مدن الشرق الليبي والجنوب بعيد الفطر، بناء على بيان أصدرته “هيئة الإفتاء” التابعة للمنطقة الشرقية، غير أن “دار الإفتاء الليبية” بطرابلس أعلنت السبت أول أيام العيد.