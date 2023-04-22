حمزة: المُخطط واضح تدمير وتفتيت الوحدة الاجتماعية للبلاد

تفاعل أحمد حمزة الناشط الحقوقي، مع مخالفة المفتي المعزول الصادق الغرياني إجماع أغلب الدول العربية والإسلامية على أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كتب قائلًا أن المُخطط واضح وصريح وهو بعد تدمير وتفتيت الوحدة الإجتماعية للمجتمع الليبي وكفصل جديد من فصول أطالت أمد الصراع وتغذيته بعوامل جديد أتي الدور على تفتيت الوحدة الدينية للمجتمع الليبي، وإدخال المجتمع في صراعات مذهبية وايذلوجية

وتابع قائلًا على تويتر: “بهذا تكون ليبيا قد دخلت في صراع عقائدي إيذلوجي سيأتي على ما تبقي من وجود ليبيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينينا الذي هو عصمة أمرنا ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان سبباً في هذه الفتنة.”