انقسام عيد الفطر في ليبيا يعكس جزئيا الانقسامات حول دور المفتي الصادق الغرياني

أخبار ليبيا 24

وصفت وكالة رويترز للأنباء إن الانقسام الذي حصل في ليبيا هذا العام بشأن عيد الفطر المبارك بأنه “جنون”، مشيرة إلى أن الانقسامات السياسية المريرة قسّمت العيد.

وتحت عنوان “هذا جنون”: الانقسامات المريرة في ليبيا تقسم عطلة العيد”، قالت الوكالة إن الليبيين انهوا شهر رمضان في أيام مختلفة هذا العام، بسبب الانقسامات السياسية المريرة التي استمرت على الرغم من جهود السلام منذ سنوات.

وقالت رويترز: “في المناطق الغربية من ليبيا، بدا أن الانقسامات حول العيد، والتي امتدت حتى إلى أفراد مختلفين من نفس العائلات، تعكس جزئياً الانقسامات حول دور المفتي الصادق الغرياني، الذي ينظر إليه على أنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضافت: أن “الإخوان طرف في الخلافات الإقليمية والسياسية في ليبيا، بما في ذلك ضد الفصائل الشرقية وبعض الجماعات الإسلامية السلفية”.