البرهان: خليفة حفتر لا يدعم أي طرف في السودان

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، علاقة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالوقوف مع أي طرف من طرفي الصراع في السودان.

وقال البرهان في تصريحات صحفية، إن خليفة حفتر “اتصل بي، وأكد أن دعمه للطرف الآخر (قوات الدعم السريع) لا صحة له”.

وأضاف البرهان لقناتي “العربية” و”الحدث”، اليوم السبت، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة.

وحول الموقف الحالي للصراع، قال البرهان إن “كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطاري الخرطوم ونيالا”، لافتاً: “أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش”.

وكان البرهان، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد منذ السبت الماضي.

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