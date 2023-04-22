الحداد يبحث العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل إدارة التدريب

الوطن| رصد

زار رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد، إدارة التدريب، وكان في استقباله مدير إدارة التدريب، ومديري الأقسام والشُعُبْ بالإدارة.

واطلع الحداد على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الإدارة، واجتمع مع ضباط الإدارة.

وناقش الاجتماع الأعمال التي أنجزت، وبعـض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وأشاد الحداد بالنجاح والدور الذي تقوم به الإدارة ويسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل التطوير والرفع من قدرة الجيش الليبي.

وقدم رئيس الأركان العامة الأسبوع الماضي إحاطةً لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول زيارته الأخيرة لمدينة بنغازي، بشأن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن.