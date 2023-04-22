مديرية أمن الهلال النفطي تدعو لعدم ترك الإبل في الطريق العام

دعت مديرية أمن الهلال النفطي مالكي الإبل إلى عدم تركها على الطريق العام وتحديدا طريق “أم الغرانيق، العقيلة، بشر، راس لانوف “

وبينت مديرية أمن الهلال النفطي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن منتسبيها قاموا بإبعاد الحيوانات عن الطريق العام حتى لا تتسبب في حوادث سير.

وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العقيد صالح يونس المدير إن الجهات المخولة وفق القانون بتحصيل المخالفات هي الزراعة والحرس البلدى حسب نص القانون رقم15لسنة1989 بشان حماية الأشجار والحيوانات .

وبين المدير أن مادة القانون تنص على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالتة أو قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن مائة متر”.

وأشار المدير إلى أن مديرية أمن الهلال النفطي على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون للقضاء على هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث.