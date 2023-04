أجرى رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الفريق أول محمد الحداد، زيارة إلى إدارة التدريب، حيث استقبله مدير إدارة التدريب، ومديري الأقسام والشُعُبْ بالإدارة.

واطلع الحداد على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الإدارة، واجتمع مع ضباط الإدارة، الخميس. وناقش الاجتماع الأعمال التي أنجزت، وبعـض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وأشاد الحداد بما وصفه بالنجاح والدور الذي تقوم به الإدارة ويسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل التطوير والرفع من قدرة الجيش الليبي.

Trending محافظ مصرف ليبيا يشارك في المؤتمر السنوي للمصارف المركزية بجامعة كولمبيا الأمريكية

دبيبة: تعليمات جديدة لتسهيل توريد وبيع المواشي واللحوم في ليبيا

الغاز الليبي يقرب إيطاليا من الاستغناء عن روسيا.. ما القصة؟

ليبيا.. وزارة تعليم دبيبة تعقد ورشة تهدف لحماية الطلاب من “التنصير”

ليبيا.. مركز مكافحة الأمراض يحذر من السفر إلى 3 دول أفريقية بسبب “ماربورغ”

The post رئيس أركان الوحدة يزور إدارة التدريب ويناقش الصعوبات التي تواجهها appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا