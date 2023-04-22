السفارة الليبية في السودان تجلي 83 ليبياً من الخرطوم

الوطن| رصد

أعلنت السفارة الليبية لدى السودان، إجلاء 83 ليبيا وأغلب العالقين من أفراد الجالية الليبية الموجودين بالخرطوم إلى مدينة بورتسودان الآمنة في انتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب.

وقالت السفارة في بيان لها عبر الفيسبوك، إن الليبيين الذين جرى إجلاؤهم هم موظفو البعثة وأسرهم، والطلبة، وموظفو شركة الخطوط الأفريقية، وموظفو مصرف الساحل والصحراء.

وأضاف البيان أنه لم يتبق سوى عدد قليل جدا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ونعمل حاليا على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.