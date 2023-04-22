شركة الكهرباء الليبية تستورد معدات وقطع غيار من “GE” الأمريكية لمحطة الخمس

أعلنت شركة الكهرباء الليبية عن وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة ( GE ) الأمريكية إلى مطار معيتيقة الدولي، خاصة بمحطة كهرباء الخمس.

وقالت الشركة إنه تم نقل المعدات وقطع الغيار إلى محطة الخمس مباشرةً، بعد استلامها وفحصها من قبل العاملين بدائرة الفحص والاستلام بمخازن الشركة الرئيسة.

وأشارت شركة الكهرباء الليبية إلى أن استيراد المعدات وقطع الغيار يأتي في إطار مواصلة مجلس إدارة الشركة جهوده لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية من خلال استكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في بعض المناطق دعماً للشبكة الكهربائية ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي.

وأشادت الشركة بجهود مديرية الأمن وجمارك معيتيقة التي قامت بتسهيل وتسريع عملية إتمام الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

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