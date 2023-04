ليبيا- أشرفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة البوسيفي على عملية الإفراج عن ألف و57 نزيلا من مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مختلف المناطق.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أوضح أن العملية تمت في مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة ناقلا عن البوسيفي قولها أن هذا الأمر تم بمناسبة ختام شهر رمضان وحلول عيد الفطر وعبر توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ووفقا للبيان بينت البوسيفي أن الرغبة قائمة للعفو والإفراج عن النزلاء فالوزارة لا تدخر جهدا في رعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم وتقديم كافة الخدمات المطلوبة وفقا للمعايير المعمول بها محليا ودوليا مؤكدة أن هذه المبادرة تعزز وتسهم في توطيد جسور المصارحة والمصالحة ودعم التوافق الإجتماعى والوطني.

واختتم البيان بنقل تثمين البوسيفي دور الجهات العدلية على جهودها ومساعيها في اتخاذ وتنفيذ هذا العمل.

Shares

The post البوسيفي تشرف على الإفراج عن 1057 نزيلا من مؤسسات الإصلاح والتأهيل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية