الغرياني يخالف فتوى سابقة له من كتابه “العبادات أحكام وأدلة” حول تحري هلال شوال

الوطن| رصد

تداول نشطاء اجتماعيون صورة عن كتاب “العبادات أحكام وأدلة” لمؤلفه المفتي المعزول الصادق الغرياني، تظهر فيها فتوى كان الشيخ قد أصدرها في السبعينيات، تؤكد لزوم اتباع غرب البلاد لشرقها بمسألة تحري الهلال، لما يتمتع به الشرق الليبي من تضاريس تؤهله للتحري أكثر من غيره من المناطق في ليبيا.

الغرياني وعبر فتواه السابقة أوضح أيضاً أن الشرق ليس له أن يتبع نتيجة تحري الغرب الليبي، بحسب نص الفتوى.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة الغرياني لفتواه، مُعبرين عن قلقهم إزاء إصداره القرارات وفق مصالحه وأهوائه الشخصية، كما استنكروا تجاوب الحكومة المنتهية معه، وإعلانها يوم السبت كأول يوم من أيام عيد الفطر رغم ثبوت رؤية شاهدين كُثر هلالَ شوال في مناطق عدة في ليبيا وأولها الشرق، ما نجم عنه انقسام الدولة بين عيدين.