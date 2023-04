داخلية الدبيبة: مهلة لما بعد العيد لإخلاء 24 شقة تابعة للإستثمار الصناعي

ليبيا- منحت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مهلة لشاغلي بنايتين سكنيتين مؤلفتين من 24 شقة مخصصة للعاملين بشركة عامة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أن الشقق تابعة للعاملين في شركة التطوير للاستثمار الصناعي بالصندوق الليبي للإستثمار الداخلي.

ووفقا للبيان تنتهي المهلة بعد أيام عيد الفطر ليصار بعدها للإخلاء والخروج منها وتسليمها لجهة المملوكة لهما تنفيذا لأمر النيابة العامة.

