تفاصيل صادمة بالقبض علـى شبكة دعــارة تديرها امرأة في بنغازي

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي من القبض على شبكة دعـارة تديرها امرأة تتخذ من شقة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي وكرا لممارسة أعمالها.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، “تلقى مكتب الآداب العامة بإدارة التحريات والاستدلال معلومات مصدرية تفيد بوجود تحركات مريبة لشباب وشابات في شقة مملوكة لامرأة في منطقة عمارات القوارشة”، بحسب صحيفة فسانيا .

ووفقا للبيان “أطلق مكتب الآداب العامة عملية تحرٍ لجمع معلومات عن المكان وصاحبته وذلك قبل أن يفتح محضر استدلال أخذ على إثره تأشيرة النيابة العامة بالمداهمة بعد التحقق من المعلومات وتدوينها في المحضر”.

وأضاف البيان “بعد تحديد ساعة الصفر داهمت قوات مكتب الآداب العامة صحبة عناصر الشرطة النسائية بالإدارة العامة للبحث الجنائي الشقة المرصودة والتي ضبط بداخلها ثلاثة فتيات وشابين كانوا يتعاطون المخـدرات داخل إحدى غرف الشقة”.

وأفاد “بالانتقال بالمقبوض عليهم للمقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي وخلال الاستدلال معهم أفادوا أنهم يمتهنون الدعــارة داخل الشقة كما أنهم يقيمون حفلات ماجنـة في أماكن متعددة مقابل مبالغ مالية”.

واعترف أحد الشباب المقبوض عليهم بأنه من الشــواذ ” مثلـي ” ويقوم بحفلات جنســية للشــواذ فيما اعترفت إحدى الفتيات بأنها قامت بعدد من عمليات الإجهاض بعد أن حملت بطريقة غير شرعية.

وبناء على تلك الاعترافات تم ضبط ممرضة تعمل بإحدى مستشفيات المدينة تقوم بعمليات الإجهاض للنساء اللاتي يحملن بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.