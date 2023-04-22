بعد احتفاله اليوم على غير الغالبية من الليبيين بأول أيام عيد الفطر.. الدبيبة يطلب السماح من الليبيين عن أي تقصير غير مقصود

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الليبيين بمسامحته عن أي تقصير “غير مقصود” في خدمتهم، منتقدًا ما وصفها بـ “محاولات شق الصف” بعد الانقسام الذي حصل بشأن عيد الفطر المبارك، واحتفال الليبيين في بأول أيام العيد في يومين مختلفين.

واحتفل الدبيبة بأول أيام العيد، اليوم السبت، حيث شارك في أداء صلاة العيد في مدينة مصراتة بدلًا عن المشاركة في أدائها في العاصمة طرابلس، فيما غالبية الليبيين في العديد من المناطق (شرقا وغربا ووسطا وجنوبا) احتفلوا بالعيد يوم أمس الجمعة.

دعاة الانقسام والمؤسسات الموازية يعبثون، إلا أن نضالنا، ومعنا الخيرون، من أجل وحدة #البلاد ورفعتها بين #الأمم لن يتوقف. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 22, 2023

الدبيبة، كتب عبر تويتر: “مع غروب شمس اليوم نسأل الله التوفيق والسداد في كفاحنا لوقف جماح محاولات شق الصف بين أبناء الشعب الواحد، والدين والبلد الواحد، الذي لن يقوم إلا باحترام مؤسسات الدولة واختصاصاتها واحترام القانون”.

وأضاف، “دعاة الانقسام والمؤسسات الموازية يعبثون، إلا أن نضالنا، ومعنا الخيرون، من أجل وحدة البلاد ورفعتها بين الأمم لن يتوقف”.

وتابع الدبيبة: “بفضل الله وتوفيقه كانت ظروف رمضان المعظم هذا العام هي الأفضل منذ سنوات، جميع الليبيين يؤكدون ذلك وعاشوه واقعا لا يمكن نكرانه، فشعبنا على كل التراب الليبي العزيز يستحق المزيد دوما”.

وقال: “يا دعاة الانقسام، شعبنا شرقا وغربا وجنوبا ووسطا واحد، عيده واحد، فرحة العيد تجمع أبناءه وتوحدهم، وكل عام والجميع بخير”. واختتم الدبيبة: “سامحوني على أي تقصير غير مقصود في خدمتكم”.