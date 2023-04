ليبيا- قدم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التهنئة لليبيين والليبيات في داخل ليبيا وخارجه بمناسبة حلول حلول عيد الفطر وختام شهر رمضان.

بيان صحفي صدر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد نقل عن باتيلي تأكيده ضرورة استغلال فرحة العيد لتكون حافزا لتعزيز التضامن من أجل السلام والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد موجها دعوة لجميع الفاعلين السياسيين الليبيين والقادة العسكريين والأمنيين والأعيان وممثلي المجتمع والمؤسسات والسلطات.

ووفقا للبيان تضمنت الدعوة الاجتماع على كلمة سواء والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا مع مطالبة النساء والشباب باغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية.

وأضاف باتيلي إن هذه المشاركة تهدف للمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وإرساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم مجددا دعوته إلى الإفراج عن كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا باعتبار ذلك عاملا حاسما في بناء الثقة وإنجاز مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق.

ووفا لباتيلي يمثل العيد مناسبة أيضا لحث جميع الأطراف الليبيين على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل لتمكين إجراء الانتخابات خلال هذا العام فالشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام ومتطلع تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنه ولا يجب خذلانه.

Shares

The post باتيلي لـ كافة الأطراف الليبية: لا تخذلوا شعبكم المتطلع للسلام والاستقرار والازدهار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية